Gata, Benone i-a luat locul lui Despescu!

Cu fiecare zi ce trece, "macelul" de la varful Ministerului Afacerilor Interne dezvaluit de "NAȚIONAL" se confirma pe deplin. Astfel ca intre secretarul de stat, chestorul cu patru stele pe invers Bogdan Despescu și șeful Poliției Romane, chestorul tot mai avid de putere, Benone Matei nu mai este vorba doar de o vadita animozitate personala. […]