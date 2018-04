Stiri pe aceeasi tema

- O contabila-sefa de la o firma din Constanta, Ionela Velniceriu, a castigat, joi, la Expozitia Internationala GastroPan de la Targu Mures, concursul de "Creatie artistica din pasta de zahar", cu o compozitie intitulata "Paparude". La aceasta categorie concurentii au prezentat piese artistice…

- In 2017, peste 100.000 de jucatori din 53 de țari au jucat in etapa de calificare Neymar Jr’s Five. Anul acesta, 60 de țari de pe 6 continente vor striga prezent in catalogul de inscrieri pentru o noua ediție. Turneul este deschis echipelor formate din cinci, șase sau șapte jucatori,…

- In 7 martie 2017, Asociatia Jurnalistelor din Romania ”Ariadna” a acordat primul premiu dedicat memoriei jurnalistei Georgiana Voineagu. Juriul a decis ca premiul sa ajunga la mine pentru ”onestitate și curaj”. Vorbele Sinzianei Ionescu, redactorul șef de la Adevarul de Constanța, m-au copleșit, la…

- MERGI LA FILM ȘI POȚI CAȘTIGA O BICICLETA PEGAS ȘI MULTE ALTE PREMII PE ROȚI (Brazilia), film de aventuri pentru intreaga familie regizat de brazilianul Mauro D’Addio, va avea premiera in cimematografele din Romania in 2 martie. Filmul va rula in prima saptamana in sali din București, Botoșani, Cluj,…

- Oxigenarea Hiperbara (HBOT) folosita indeosebi in SUA și Europa, in Romania la București, Constanța, Targu-Mureș, Cluj- Napoca, Sibiu, iar acum in Alba Iulia la Centrul Maria Beatrice! In ce consta Oxigenarea Hiperbara Pacientul se afla in capsula hiperbara presurizata și inhaleaza oxigen de concentrație…

- "In cadrul unor intalniri ale asociatiei "Camera Nationala a Taximetristilor din Romania" – Filiala Iasi, companiile (Imbat Delta Taxi, Lux Taxi, Auto Wad RD, Euro Taxi Iasi, Parma-Tax, RVR Taxi si Unreal SRL) s-au inteles sa practice un tarif unic pentru transportul in regim de taxi de 1,99 lei/km…

