Găsește ușor garsoniere de vânzare la prețuri atractive accesând o ofertă diversificată! Daca ești in cautarea unei garsoniere de vanzare este important sa consulți o oferta imobiliara cuprinzatoare și diversificata. In acest fel, vizualizezi mai multe garsoniere, vezi prețurile cerute de catre proprietari sau dezvoltatori și poți lua mai ușor o hotarare. Atunci cand dorești sa gasești anunțuri imobiliare cu oferte pentru garsoniere noi sau second hand vandute de agenții sau de proprietari, poți accesa oferta disponibila pe site-ul Anuntul.ro Vizualizeaza o oferta diversificata de garsoniere București și Ilfov pentru toate buzunarele! Pentru a alege garsoniera potrivita este nevoie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat, vineri, in cadrul conferintei „Doua decenii de solidaritate in sanatate", la Institutul National de Statistica din Bucuresti, ca exista categorii de personal care beneficiaza de o salarizare diferita, care nu este evident in avantajul lor si ca nu a…

