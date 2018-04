Gașca Zurli ajută copiii n dificultate sprijiniți de Fundația CID, prima organizație caritabilă din Romnia Gașca Zurli susține copiii în dificultate de la Fundația CID. Este vorba de peste 100 de copii care au nevoie de îngrijiri speciale pentru ca sufera de boli incurabile sau în faza terminala, sunt infestați cu HIV/SIDA, au tulburari din spectrul autist sau sunt abandonați.



Zurli îi cheama pe cei care doresc sa îi ajute pe acești copii sa faca donații accesând site-ul fundației (http://www.cid.org.ro/doneaza/) sau direct în contul RO60BRDE426SV39194474260. În fiecare zi, copiii îngrijiți de Fundația CID au nevoie de articole de hrana,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

