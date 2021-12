Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo, probleme cu bodyguarzii. Starul de la Manchester United a ocupat abia locul 6 in clasamentul intocmit de France Football pentru Balonul de Aur. CR 7 nu a fost prezent la ceremonia unde trofeul i s-a inmanat, pentru a șaptea oara, rivalului sau, Lionel Messi. Dar vedeta portugheza…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani), atacantul celor de la Manchester United, i-a transmis un mesaj de susținere lui Ole Gunnar Solskjaer, demis de pe banca „diavolilor” dupa eșecul usturator cu Watford, scor 1-4. Fost coleg cu Solskjaer la prima aventura la Manchester, Ronaldo a ținut sa-i transmita antrenorului…

- Cristiano Ronaldo a fost unul dintre eroii negativi în înfrângerea umilitoare suferita pe Old Trafford de Manchester United, scor 0-5 cu Liverpool. În momentul în care echipa sa era condusa cu 3-0, portughezul s-a enervat dupa ce a pierdut un duel pentru minge și l-a lovit…

- Mohamed Salah are parte de un inceput de sezon foarte bun la Liverpool, iar Jurgen Klopp a explicat care sunt diferențele intre atacantul egiptean și Cristiano Ronaldo, celalalt star din Premier League. ...

- Manchester United a suferit primul eșec din acest sezon de Premier League, scor 0-1, contra lui Aston Villa, chiar pe Old Trafford. Cristiano Ronaldo a jucat tot meciul, iar Edison Cavani și-a facut revenirea pentru ultimele opt minute. Manchester United nu a reușit sa marcheze in poarta lui Emiliano…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani), atacantul lui Manchester United, a fost victima unei inșelatorii in trecut. Presa internaționala scrie intre 2007 și 2010, perioada in care a activat la Manchester United și Real Madrid, Cristiano Ronaldo a fost lasat fara 300.000 de euro. ...

- Ole Gunnar Solskjaer, antrenorul lui Manchester United, a declarat ca nu îi poate garanta locul de titular lui Cristiano Ronaldo, mai ales ca portughezul a ajuns la 36 de ani. Portughezul Ronaldo a debutat, sâmbata, cu o dubla spectaculoasa în tricoul "diavolilor".…

- Portughezul Cristiano Ronaldo a inscris doua goluri, sambata, pentru Manchester United, in meciul de pe teren propriu cu echipa Newcastle United, contand pentru etapa a patra a campionatului Angliei. Ronaldo a revenit in aceasta luna la Manchester United, echipa pentru care a mai jucat in perioada…