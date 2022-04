Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia, a declarat vineri, intr-un interviu pentru agentia rusa de presa RIA, ca presedintele Vladimir Putin este sustinut de peste trei sferturi dintre rusi, iar acelasi procent sprijina razboiul din Ucraina,…

- „Ofensiva lui Putin este blocata in ciuda tuturor distrugerilor pe care le face armata sa zi de zi. Trebuie sa auda adevarul (Putin - n.red.), trebuie sa auda adevarul, sa opreasca luptele și sa incerce sa gaseasca o soluție diplomatica”, a declarat, miercuri, cancelarul german in fața Bundestagului,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri presei ca „Ucraina nu va adera in niciun caz la NATO in viitorul apropiat”, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Aflat intr-o vizita in Emiratele Arabe Unite, Johnson a afirmat in fata presei ca intelege „realitatea pozitiei” exprimate de presedintele…

- El a mai spus, intr-un interviu pentru televiziunea de stat, ca nu are nicio indoiala ca se va gasi o soluție la criza din Ucraina și ca o noua runda de discuții urmeaza sa inceapa intre oficialii ucraineni și ruși, scrie Reuters.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa,…

- Masurile pe care Occidentul a inceput sa le ia impotriva Rusiei, in urma razboiului pe care Vladimir Putin l-a declarat Ucrainei, ii preocupa pe cetațenii ruși. Recent, aceștia au inceput sa ia cu asalt bancomatele din Moscova in cautate de numerar, temandu-se de o posibila devalorizare a monedei naționale.…

- Rusia amenința Occidentul cu ruperea relatiilor diplomatice, dupa ce i-au fost impuse sancțiuni, din cauza atacului asupra Ucrainei. Este timpul „sa se puna lacatul pe ambasade”, afirma fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, ceea ce spune multe despre posibilele intenții ale oficialilor de la Kremlin.…

- Dupa retragerea din Afganistan, care parea sa sugereze, în august-septembrie, ca Statele Unite ale Americii sunt în declin și nu vor mai avea apetit pentru confruntari internaționale și mobilizari militare departe de casa, Vladimir Putin a crezut ca a venit momentul prielnic sa…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia in mai multe…