- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE.

- Selectionata Angliei s-a calificat in finala EURO 2020 , in urma victoriei reusite in fata Danemarcei, cu scorul de 2-1, dupa prelungiri, miercuri seara, pe stadionul „Wembley“, in a doua semifinala a competitiei. Selectionata Albionului va intalni Italia in prima sa finala la EURO si a doua din istorie,…

- Gareth Southgate este omul momentului în Regat, selecționerul Angliei reușind sa o trimita acasa pe Germania de la Euro 2020, una dintre marile rivale fotbalistice (2-0, optimi, meci jucat pe Wembley). Explicațiile pentru o victorie istorica contra Germaniei "Jucatorii au fost…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Angliei, Gareth Southgate, spune ca partida contra Germaniei, de marti, din optimile de finala ale EURO 2020, este o ocazie pentru echipa sa de ''a face istorie'', scrie BBC. ''Cred ca partida ce se va disputa marti seara pe…

- Selecționerul Joachim Low (61 de ani) a transformat cantonamentul de la Herzogenaurach intr-o fortareața pentru ca nimeni sa nu poata spiona antrenamentele tactice ale Germaniei. Meciul cu Anglia, de pe Wembley, e programat maine, de la 19:00. „Razboiul” anglo - german a inceput in culise cu multe zile…

- Gareth Southgate (50 de ani), selecționerul Angliei, admite ca echipa sa „trebuia sa fie mai buna” contra Romaniei, in „amicalul” caștigat la limita, 1-0. Anglia a avut nevoie de un penalty pentru a invinge „naționala” Romaniei pe „Riverside” din Middlesbrough. Englezii au avut doua penalty-uri, unul…

- Selectionerul echipei de fotbal a Angliei, Gareth Southgate, a admis ca ar reprezenta un esec participarea la EURO 2020, daca echipa sa nu atinge semifinalele turneul final (11 iunie - 11 iulie), transmite Reuters. Anglia a fost semifinalista la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, iar stadionul Wembley va…

