Gardurile prefabricate, apreciate pentru durabilitate şi estetică Gardurile prefabricate din beton au cucerit repede terenul amenajarilor exterioare, fiind preferate adesea pentru durabilitatea si estetica lor. Modelele variate, impreuna cu alte avantaje practice, le-au impus rapid pe piata. “De multe ori, oamenii isi doresc un gard frumos si rezistent, care sa nu implice eforturi de intretinere. Si, daca s-ar putea, sa fie montate cat mai usor si rapid. Iar gardurile prefabricate vin cu aceste beneficii. Nu sunt afectate de insecte, precum gardurile din lemn, nu necesita vopsire periodica, iar pe termen lung se dovedesc mai durabile”, spun reprezentantii RAY… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stocurile globale de petrol se afla la cele mai scazute niveluri din ultimii zeci de ani, semn ca piata se supraincalzeste pe masura ce economia globala isi revine rapid dupa pandemie si marii producatori de petrol refuza sa majoreze productia mai rapid.

- Acum dupa ce am terminat cu rezoluțiile de an nou, am sarbatorit, ne-am bucurat și toate cele adiacente lunii ianuarie, rutina normala incepe sa iși faca simțita prezența. Programul de birou neschimbat, traficul tot aglomerat, iarna tot friguroasa și uite așa inceputul nu mai este la fel de nou ca luna…

- In cadrul Consumer Electronics Show ( CES ), BMW a prezentat Digital Art Mode si este astfel primul producator care a adus arta digitala in automobile. Cao Fei, artista multimedia chineza cu recunoaștere internaționala, a creat Digital Art Mode in anul celei de-a 50-a aniversari a angajamentului cultural…

- Piata inchirierilor auto este generoasa. Insa, din multitudinea de oferte disponibile, e necesar sa alegi acea companie care ofera cel mai bun raport calitate-pret. Iata care sunt criteriile pe care ar trebui sa te bazezi atunci cand iti doresti sa inchiriezi o masina. Flota auto Atunci cand cauta o…

- Craciunul este despre intalniri cu Mosu’, beculete colorate, revederi cu cei dragi, cadouri daruite din inima, dar, mai ales, despre speranta ca totul va fi bine. Acum este momentul sa celebram Craciunul mai mult decat oricand, iar Iulius Mall Suceava te ajuta sa te bucuri pe deplin de emotia sarbatorilor.…

- FCSB - Rapid 3-1. La finalul partidei, Ianis Stoica, marcatorul ultimului gol al roș-albaștrilor, a vorbit despre decizia de a nu mai fi impresariat de Anamaria Prodan, ci sa semneze cu firma fraților Becali. „Am reziliat contractul cu fostul impresar, am fost cinci ani alaturi de Anamaria Prodan, apoi…

- Vizionarea de filme poate fi o pierdere de timp, daca nu le vezi pe un monitor profesional. Prin urmare, atunci cand alegi monitorul potrivit pentru jocuri și vizionarea de filme, trebuie sa ții cont de o serie de caracteristici, care includ: detaliile experienței de vizionare, performanța culorilor,…

- Daca pe unii producatori cei doi ani de pandemie i-a franat, Betak intra in 2022 cu motoarele turate și mai mult, cu o cifra de afaceri cu peste 50% mai mare decat anii trecuți. Betak se pregatește sa vina pe piața in 2022 și cu un super-parapet. Producatorul Betak nu s-a odihnit deloc in acești doi…