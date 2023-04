Gardian reținut pentru trafic de steroizi într-un penitenciar de maximă siguranță - caz șocant în România In bagajul personal avea 400 de comprimate de Dianabol. Aceasta substanța este cunoscuta ca fiind un steroid puternic, care era vandut in spatele gratiilor cu 50 de lei/pastila. Polițistul a fost reținut trafic de substanțe dopante, cu grad de mare risc. Agentul risca 5 ani de inchisoare. Substanța pe care polițistul a incercat sa o introduca in penitenciar a fost cumparata de la un traficant de steroizi de mare risc, chiar intr-o benzinarie. Acest steroid este unul dintre cele mai puternice de pe piața și duce rapid la creșterea masei musculare, dar are și efecte secundare, precum simptome de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

