Garda Forestiera a numarat peste 5.770 de copaci taiati ilegal in Muntii Rodnei, la finalizarea controlului la Cormaia-Anies

- Controalele incep vineri și nu se termina pana in ultima zi din acest an. Controale cu medici și polițiști la firmele de deratizare din toata țara! De vineri vor fi puricate toate firmele de deratizare, din ordin de la ministere. Ministerul Sanatații, Ministerul Administrației și Internelor…

- Anul 2018 s-a dovedit a fi unul dezastruos pentru judetul Maramures la capitolul masa lemnoasa recoltata ilegal. Conform unui raport al Greenpeace Romania, in Maramures au fost cele mai mari valori la volumul masei lemnoase recoltate ilegal (99.389,17 m3), urmat de Bistrita-Nasaud (17.501 m3) si Sibiu…

- Garda Forestiera din Cluj a efectuat un control pe raza Ocolului Silvic Cormaia – Anies, din Bistrita-Nasaud, iar pana in acest moment s-a constatat taierea ilegala a peste 3.300 de arbori, prejudiciul fiind estimat la peste un milion de lei. In comunicatul publicat de Garda Forestiera se specifica…

- Peste 3.300 de copaci au fost taiati ilegal in Muntii Rodnei. Prejudiciul creat este uriaș Un control al Garzii Forestiere Cluj pe raza Ocolului Silvic Cormaia – Anies din judetul Bistrita-Nasaud, inceput anul trecut si inca nefinalizat, a scos la iveala, pana la aceasta data, taierea ilegala a peste…

- Fondul forestier in care s-au constatat aceste taieri ilegale apartine orasului Sangeorz-Bai si face parte din arealul Muntilor Rodnei. Potrivit comunicatului Garzii Forestiere Cluj, controalele in zona au demarat in vara anului 2018, in urma unei sesizari anonime primite prin posta electronica spre…

- Cooperativa Agricola de Gradul I Grupul de Producatori Singeorz Bai, din județul Bistrița Nasaud, este prima cooperativa din zona montana care a obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan” pentru urmatoarele 6 produse: „Cașcaval”, „Telemea”, „Smantana”, „Urda”, „Caș…