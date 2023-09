Stiri pe aceeasi tema

- Garda Nationala de Mediu anunta ca a desfasurat prima actiune in care au fost confiscate deseuri de pe o proprietate privata, in cadrul unor controale facute la Bolintin Vale, judetul Giurgiu. Totodata, au fost date amenzi in valoare totala de 275.000 de lei si au fost confiscate aproximativ 50 tone…

- Marius-Andrei Nița, comisar la Garda Naționala de Mediu Suceava, a fost promovat. ”Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Marius Andrei Nița se numește in funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Garzii Naționale de Mediu”, se arata in decizia…

- Dupa exploziile de la stația GPL din Crevedia, au fost inregistrate „ușoare creșteri” ale nivelului de poluare cu particule in suspensie in nordul Bucureștiului, dar in ultima ora, stațiile de masurare a calitații aerului au inregistrat valori in scadere, a declarat Andrei Corlan, comisarul șef al Garzii…

- Un sarpe boa detinut ilegal de o persoana din Dambovita a fost confiscat de Garda de Mediu. ”Comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Dambovita au procedat la confiscarea unui sarpe boa detinut ilegal de o persoana fizica”, anunta Garda de Mediu. Sursa citata a precizat…

- Andrei Corlan a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca in patru zile comisarii Garzii de Mediu au dat pe litoral 93 de amenzi, in valoare de trei milioane de lei. “Nu putem sa avem un turism sanatos fara sa avem parte de un mediu curat. Atunci cand mergem pe litoral,…

- Garda de Mediu deruleaza, pana in 7 august, o ampla actiune de control pe litoral si in Rezervatia Biosferei ”Delta Dunarii”. Doar in prima zi, comosarii au dat amenzi in valoare de peste 350.000 de lei.”In perioada 31.07.2023- 07.08.2023, Garda Nationala de Mediu desfasoara actiuni de inspectie si…

- ”Toleranta zero! Garda Nationala de Mediu amendeaza cu 75.000 lei o societate care a confundat Biosfera Delta Dunarii cu propria hazna!”, a transmis Garda de Mediu. Institutia a precizat ca, luni, comisari din cadrul Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu au facut un control la un operator…