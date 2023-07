Garantia ambalajelor: Iata simbolul care va aparea pe etichetele sticlelor pentru care se va plati garantie din noiembrie 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Comercianții care s-au inscris in sistemul de garanție-returnare mai au la dispoziție cateva zile pentru a semna contractele cu Returo, firma care administreaza sistemul de garanție-returnare.

- Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a controlat luni 446 de servicii sociale. Patru dintre acestea au fost inchise, in timp ce in cazul a 22 activitatea a fost suspendata. Astfel, in judetul Constanta au fost inchise doua camine de batrani (Sfintii Constantin si Elena), in judetul Giurgiu…

- Primaria Voluntari, Ministerul Muncii (Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Ilfov, Autoritatea Nationala de Plati si Inspectie Sociala, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copiilor si Adoptii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati),…

- Situatia de la caminele din Ilfov, unde procurorii au identificat grupari infractionale organizate care exploatau si ma tratau persoane varstnice si cu dizabilitati, va fi discutata astazi la Guvern, dar si masurile care se impun. Premierul Marcel Ciolacu a solicitat participarea mai multor ministri…

- Turcia va majora impozitul pe profit pentru companii pentru a finanța lucrarile de reconstrucție in regiunile devastate de cutremurele din luna februarie, potrivit unui proiect depus in parlament de partidul AK al președintelui Recep Erdogan, relateaza Reuters.

- Lansarea filmului Thor: Love and Thunder, bazat pe celebrul personaj Thor, supererou din cadrul Marvel Comics, s-a produs in iulie 2022, dupa amanari determinate de criza din domeniul sanatații publice care a marcat anii trecuți, cu efecte nedorite inclusiv in cinematografia americana.Produs de ...

- Mai puțin de 10% din totalul celor aproximativ de 4.000 de colectori existenți de deșeuri de ambalaje activi in Romania au reușit sa achite garanția de 500.000 lei catre stat, potrivit Clean Recycle.

- Inca de anul trecut, UE a cerut statelor membre sa implementeze un sistem de returnare a banilor in cazul in care bunurile pe care le cumpara europenii se dovedesc a fi defecte sau nu arata sau nu funcționeaza așa cum s-a anunțat. Ba mai mult, pe fiecare ambalaj este obligatoriu, in conformitate cu…