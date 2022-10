Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare ia in calcul sa prelungeasca subventionarea pretului doar pentru motorina, nu si pentru benzina, insa nu este sigur daca va fi mentinut cuantumul de 50 de bani al subventiei, afirma surse politice.Argumentul invocat pentru a nu mai subventiona pretul benzinei este acela…

- In prag de iarna și cu facturi tot mai mari, romanii sunt ingrijorați in privințasezonului rece.In special romanii mai in varsta de la țara, pentru ca nu au bani de lemne sau se tem ca vor avea facturi prea mari, cauta prin magazii, șoproane și poduri sursele rudimentare de incalzire sau iluminat…

- George Simion a dezvaluit suma pe care a reușit s-o stranga la nunta sa.Președinte AUR s-a casatorit cu Ilinca Simion, iar evenimentul de la Maciuca, unde au fost invitați mii de oameni, a acaparat Romania.Simion a mai spus ca banii stranși la nunta ii va dona pentru construcția unui…

- Sapte buzoieni pasionati de cautarea comorilor vor fi rasplatiti cu peste 10 mii de euro dupa ce in ultimii doi ani au descoperit mai multe obiecte de tezaur pe care le-au predat autoritatilor."Cei șapte buzoieni au descoperit pe raza comunei Costesti un tezaur compus din 2564 de monede, tezaur…

- Municipiul Craiova se pregateste inca de pe acum de Revelion și a demarat deja procedura de achiziție pentru serviciile de organizare a evenimentului.Contractul a fost estimat la valoarea de 568.250,67 lei (fara TVA), adica 138.000 de euro cu TVA, cu 15.000 de euro mai mult decat estimarea…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni, 1 august, la 8,01% pe an, de la 7,97% pe an in sedinta precedenta, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 1 februarie 2010, respectiv 8,15%, conform informatiilor publicate…

- Doi britanici au cumparat un intreg sat din Franța cu o suma infima. Au platit 22.000 de lire sterline, adica in jur de 26.000 de euro, ceea ce reprezinta o suma mai mica decat avansul pe care l-ar fi platit pentru o proprietate in Marea Britanie.Paul Mappley și Yip Ward – ambii peisagiști…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu susține, intr-un comentariu la o postare de pe Facebook, ca doar 10 la suta dintre antreprenorii romani sunt antreprenori adevarați, restul fiind „babuini-antreprenori”.Raspunzand unui comentariu care arata ca „100% din ce caștiga bugetarii produc privații”,…