Game of Thrones: De ce a fost văzut la început "ca un mare experiment" Din cele 73 de episoade ale faimosuui serial, Neil Marshall a avut marea placere sa regizeze doua din cele mai memorabile: &"Blackwater&" și &"The Watchers on the Wall&". Ambele au descris batalii uriașe, cu mize mari care au cerut multa munca. Privind retrospectiv, au platit dividende și sunt în general evocate când este vorba despre cele mai bune episoade ale seriei, noteaza... &"Winter is Coming&" .



Pentru Marshall, experiența de a lucra la producția inovatoare de la HBO a fost extrem de satisfacatoare. &"Vreau sa spun ca fiind doar unul din participanții la acest serial… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Hafþor Julius Bjornsson a postat marți pe Instagram noutați despre cât a pierdut din greutate și transformarile corporale. A scris: „De la 205 kg la 155 kg”, relateaza Yahoo Entertaiment.Bjornsson, cel mai bine cunoscut pentru rolul Gregor „The Mountain”…

- Liderul conservator si-a enumerat prioritatile, prin vocea suveranei in varsta de 95 de ani, dupa succesul Paritdului sau Conservator la urne joi – sustinerea relansarii economice, combaterea infractionalittii, actiunea in favoarea luptei impotriva modificarilor climatice si ”redresarea” zonelor defavorizate…

- Primele imagini din House of the Dragon, continuarea Game of Thrones Serialul fenomen Game of Thrones s-a incheiat in 2019, spre dezamagirea milioanelor de fani ce l-au urmarit cu sufletul la gura. Din fericire pentru ei, va exista o continuare. Este vorba despre House of the Dragon, proiect dezvoltat…

- „House of the Dragon” e tot mai aproape de lansare! Serialul derivat din celebrul „Game of Thrones” a intrat in faza de producție. „House of the Dragon” este inspirat din cartea „Fire & Blood”, scrisa de George R.R. Martin. Publicata de House of the Dragon pe Luni, 26 aprilie 2021 Actiunea ei se petrece…

- Producatorii serialului Game of Thrones au venit cu marea veste pentru fanii serialului care a devenit viral. Astfel, HBO a inceput faza de producție pentru derivatul serialului, „House of the Dragon”.Surpriza anunțata pentru fanii Game of ThronesLuni, HBO a anunțat inceperea producției „House of the…

- HBO a inceput luni faza de productie la "House of the Dragon", un prequel al serialului "Game of Thrones" (Urzeala Tronurilor) a carui lansare este prevazuta pentru 2022 si care va fi inceputul unei noi saga fantasy, relateaza EFE. Productia a postat luni pe contul de Twitter o imagine de la citirea…

- Filmul pentru televiziune realizat in 1991 - Khraniteli, bazat pe cartea „Frația Inelului” scrisa de Tolkien, este singura adaptare a trilogiei sale Lord of the Rings facuta in Uniunea Sovietica, potrivit The Guardian .Difuzat cu 10 ani inainte de lansarea primului episod al trilogiei lui Peter Jackson,…

- Filmul pentru televiziune realizat in 1991 - Khraniteli, bazat pe cartea „Frația Inelului” scrisa de Tolkien, este singura adaptare a trilogiei sale Lord of the Rings facuta in Uniunea Sovietica, potrivit The Guardian .Difuzat cu 10 ani inainte de lansarea primului episod al trilogiei lui Peter Jackson,…