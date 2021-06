Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Hațegan a fost delegat ca arbitru principal în confruntarea Italia - Țara Galilor din ultima etapa a grupelor de la Euro 2020. Meciul va avea loc duminica, de la ora 19:00, la Roma. Hațegan a fi ajutat de asistentii Radu Ghinguleac si Sebastian Gheorghe. Arbitru de rezerva va fi…

- Ovidiu Hațegan (40 de ani) a fost delegat din nou la un meci de la EURO 2020. Dupa ce a arbitrat Polonia – Slovacia (1-2), Ovidiu Hațegan va fi acum la centru la meciul Italia – Țara Galilor. Partida este programata duminica, 20 iunie, de la ora 19:00. La meciul din Grupa A, Hațegan va fi ajutat de…

- * 16 iunie 2021: Finlanda–Rusia (de fapt, invers, cata vreme rușii s-au folosit de propriul teren, alt tertip marca UEFA) 0-1… Finlandezii mi s-au parut foarte obosiți dupa thriller-ul cu Danemarca, au fost prea greoi la construcție, nu s-au aparat cu prea mare exactitate, și-au aratat limitele… Turcia–Tara…

- Italia - Elveția se joaca azi, de la 22:00, intr-o partida care conteaza pentru etapa a 2-a a grupelor de la Campionatul European. In cazul in care va reuși sa caștige meciul de azi, Italia va obține matematic calificarea in optimile de finala. Italia e prima in Grupa A, cu cele trei puncte obținute…

- Programul partidelor care vor avea loc, miercuri, la Euro-2020: Grupa B Finlanda – Rusia, ora 16.00 Grupa A Turcia – Tara Galilor, ora 19.00 Italia – Elvetia, ora 22.00 Partidele vor fi transmise de Pro TV. news.ro

- Echipa de fotbal a Italiei conduce in clasament dupa meciurile din prima etapa in Grupa A la EURO 2020 (11 iunie-11 iulie). Rezultate: Vineri 11 iunie Turcia - Italia 0-3 (0-0), la Roma Au marcat: Merih Demiral (53, autogol), Ciro Immobile (66), Lorenzo Insigne (79). Sambata 12 iunie Tara Galilor -…

- Țara Galilor și Elveția au remizat, scor 1-1, in prima etapa a grupelor de la Euro 2020. Italia a deschis balul in grupa A, vineri, in meciul de debut, 3-0 cu Turcia. Pe stadionul olimpic din Baku, Elveția pornea favorita in duelul cu Ramsey, Bale&Co. Țara Galilor - Elveția 1-1, in grupa A de la Euro…

- Programul si locul de disputare ale meciurilor de la EURO 2020, dupa ce UEFA a renuntat vineri la orasele Bilbao si Dublin, aflate initial pe lista de 12 gazde ale turneului final programat in acest an intre 11 iunie si 11 iulie. Grupa A 11 iunie: Turcia - Italia (Stadionul Olimpic…