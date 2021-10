GALERIE VIDEO / Poliția a făcut razie în centrul Capitalei Poliția Capitalei a organizat, marți seara, o acțiune pentru prevenirea și combaterea raspandirii COVID-19. Echipajele au oprit trecatorii din zona Pieței Romane, atat pe strada, cat și la intrarile/ieșirile din metrou. Chiar daca nu purtau masca de protecție, persoanele oprite au fost avertizate. Amenzile sunt cuprinse, conform legii, intre 500 și 2.500 lei. Imagini de […] The post GALERIE VIDEO / Poliția a facut razie in centrul Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

