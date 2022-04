(GALERIE FOTO/VIDEO) Discursul integral al lui Zelenski în Parlamentul României Dupa cateva momente cu probleme tehnice, președintele Volodimir Zelenski si-a inceput luni discursul adresat Parlamentului Romaniei invitandu-i pe parlamentari sa vizioneze un film care prezinta victimele masacrului facut de armata rusa la Bucha. „Priviți aceste imagini! Vor ramane in istoria lumii”, a spus Volodimir Zelenski. Pana acum autoritațile știu de „peste 300 de oameni torturați, oameni simpli, locuitori ai unui oraș simplu, care au avut mainile legate la spate și au fost impușcați”, a precizat el. In discursul sau, liderul de la Kiev a invocat regimul Ceaușescu, a facut apel la noi… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

