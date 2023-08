Stiri pe aceeasi tema

- Țarile din regiunea Balcanilor reprezinta atracții turistice extrem de atractive care, un detaliu foarte important, pot fi accesate la prețuri foarte avantajoase. Una dintre aceste țari este și Albania, o micuța republica situata in sud-estul Europei, care atrage din ce in ce mai mulți turiști. Este…

- Nu doar insula mediteraneeana Sicilia se confrunta cu incendii de vegetatie, ci si regiunea Apulia (denumita Puglia in italiana), situata in sudul Italiei, la Marea Adriatica, este afectata din nou de incendii forestiere si de vegetatie, informeaza DPA.In provincia Lecce, din peninsula Salento, supranumita…

- Concerte susținute de Bosquito, ADDA și alți artiști celebri, peste 25 de food truck-uri atent selectate, activitați pentru copii, show-uri culinare și multe alte surprize vor anima pentru urmatoarele patru zile Pietonalul Unirii.

- Un tanar cu dizabilitați din Deva, județul Hunedoara, a reușit sa termina Facultatea de Drept de la Sibiu cu nota 10, fiind cel mai bun din an. Carol este un model care da speranta celor din jurul lui. Inspira incredere și curaj. Pentru cei ca el, lupta nu se sfarșește niciodata și fiecare zi este…

- ACTIVITAȚILE DE INFORMARE ȘI PREVENIRE A CYBERBULLYING-ULUI CONTINUA In perioada 17-19 iulie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara au continuat activitațile de informare in cadrul Campaniei naționale pentru prevenirea cyberbullyingului, conștientizarea riscurilor, vulnerabilitaților…

- Fericire la dublu, in aceeasi zi, pentru fosta mare gimnasta constanteana Catalina Ponor, care a participat la cununia religioasa, dar si a botezat si fiul.Catalina si Bogdan Jianu, un cunoscut regizor, actor si scenarist, dar si cascador, in spectacole de revocare istorica in care imbina tehnici de…

- Trei persoane au fost ranite de cioburi vineri dupa ce o drona a lovit o cladire rezidențiala din orașul Voronej, in sudul Rusiei, a declarat guvernatorul regional Alexander Gusev, transmite Reuters. Fotografiile postate pe rețelele de socializare au aratat pagube și urme pe fațada blocului lovit. Russie…

- Fosta fortareața mafiota Corleone din Sicilia a cerut „inlaturarea rapida” a unui rezident condamnat, fiul celui mai temut mafiot din Italia, intr-un efort de a proteja orașul de o reputație proasta.