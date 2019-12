Stiri pe aceeasi tema

- Costas de la „Insula Iubirii” a avut parte de o transformare pe cinste. De la terminarea filmarilor celui mai tare reality-show din Romania, fostul concurent și-a pus in plan sa arate impecabil și nu o singura data a primit mesaje de la fanii sai in care era intrebat daca nu cumva aceasta schimbare…

- Narcisa Moisa ne uimeste cu aparitiile sale inca de cand si-a facut debutul in industrie! Acum are doi copii si arata ca o pustoaica, mereu aranjata! Insa, mai tii minte cum arata acum 10 ani? Transformarea este de-a dreptul spectaculoasa!

- Unul dintre cei mai in voga artiști fotografi din China va fi prezent saptamana viitoare la Carei in cadrul unei expoziții internaționale . Asociația Internaționala ”Euro Foto Art” din Oradea organizeaza in parteneriat cu China Photo Network Online din Zhuhai (China) și Organizațiile Partnere ale Asociației…

- In perioada 26 – 29 septembrie 2019, Asociația Județeana de Șah Vrancea in colaborare cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Vrancea, Clubul Municipal de Șah Speranța Focsani, CSM Focșani 2007, Școala gimnaziala Ion Diaconu Tulnici a organizat concursul de șah pentru seniori, juniori și copii…

- Bianca a pasit in Thailanda alaturi de Liviu Gherman, in sezonul trei al emisiunii "Insula Iubirii". Ea a fost una dintre cele mai controversate concurente si, in ciuda infidelitatilor de pe Insula si a confesiunilor socante, cei doi s-au casatorit imediat ce s-au intors in Romania.