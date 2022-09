Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” Buzau și-a marit echipa cu alți patru pompieri, toți absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești, promoția 2022. Tinerii vor activa in funcții operative, iar inspectorului șef al ISU Buzau, Stelian…

- Un electrician care executa lucrari pe linia aeriana de alimentare cu energie electrica in sat Puchenii Moșneni, comuna Puchenii Mari, s-a electrocutat pe cand se afla pe stalp, la inalțime. Accidentul a avut loc cu cateva minute in urma. Omul a ramas agațat pe stalp. Inspectoratul pentru Situații de…

- F.T. Asa spun reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova – „Misiune incheiata cu succes!”. In ce context? In acela ca, la Festivalul Sinaia Forever, de o atenție deosebita s-a bucurat Caravana SMURD „Fii Pregatit”, unde – potrivit unui comunicat al reprezentantilor…

- Se știe ca rețeaua de socializare Facebook e principalul loc unde oamenii interacționeaza intre ei, inclusiv cu instituțiile statului. Insa exista și o secțiune oferita de Google la fiecare instituție, unde oamenii pot scrie recenzii, atat prin comentarii, cat și prin acordarea de stele, pe o scara…

- 13 Septembrie 1848 este si va ramane momentul istoric care sta la baza identitații pompierilor din Romania, ziua in care aceștia au ramas in constiinta nationala a romanilor prin faptele de vitejie savarsite sub comanda capitanului Pavel Zaganescu. In spirit de sarbatoare, cu ocazia implinirii a 174…

- Un proiectil a fost gasit, joi, in subsolul unei gradinite din municipiul Campulung Muscel, 28 de copii fiind evacuati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Zilele trecute, Inspectoratul pentru Situații de Urgența a sesizat Poliția Locala a municipiului cu privire la faptul ca dintr-un apartament din oraș iese un miros insuportabil. Prin urmare un echipaj format din doi polițiști locali a fost direcționat sa identifice proprietarii, aceștia au fost transportați…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” Buzau indeamna cetațenii sa manifeste prudența cand vine vorba de a da foc vegetației uscate, mai ales in contextul in care sunt anunțate temperaturi foarte ridicate, iar riscul de propagare cu rapiditate a incendiilor este destul de mare. „In…