Galerie foto si video. Podul inaugurat de Putin, care face legătura între Rusia și peninsula Crimeea, în flăcări Podul inaugurat de Putin care leaga Crimeea de Rusia prin stramtoarea Kerch, e in flacari. O parte din calea rutiera este afectata. Traficul e oprit. Potrivit informațiilor preliminare, un rezervor de combustibil a luat foc pe una dintre secțiunile podului din Crimeea", a relatat RIA citand un oficial local. In imaginile aparute pe rețelele de

