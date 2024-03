GALERIE FOTO: Șah – Cupa Mărțișorului de Kristal, la Focșani Comunicat de presa: Duminica, 3 martie, la Focșani a avut loc pentru șahul vrancean, un eveniment care va ramane mult timp in memoria participanților. „Cupa Marțișorului de Kristal”a intrecut in mod detașat orice alt concurs de șah pentru juniori desfașurat in județul nostru, fiind depașite aproape toate recordurile: numarul de juniori participanți, valoarea și calitatea […] Articolul GALERIE FOTO: Șah – Cupa Marțișorului de Kristal, la Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

