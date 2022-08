Tradiționalul turneu de rugby veterani ”Turneul Corturilor” a avut loc, in formula restransa, pe stadionul Milcovul din Focșani, sambata, 20 august. Din motive bine intemeiate, dintre cele patru-cinci echipe care participau de obicei, in acest an au putut onora competiția doua echipe: Rugby Club Old Boys Focșani și Old Balls Barlad. La ora meciului, era […] Articolul GALERIE FOTO: Rubgy old boys, Turneul corturilor – ”Un meci superb cu mult fair-play”! apare prima data in Monitorul de Vrancea .