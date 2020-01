Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Lupu (52 de ani) a fost, fara indoiala, un fotbalist de top, dar si un consumator pe masura. Cand dorea sa bea ceva, acesta nu se impiedica de „amanuntul” ca se afla in cantonament sau ca avea antrenament a doua zi. Timpul insa a trecut, iar cel care a lansat in fotbalul romanesc celebra zicala…

- Apar noi detalii despre aceasta aventura a fotbalistului brazilian, care scot la iveala faptul ca frumoasa blonda o ajuta pe matușa ei, Iran, sa-și planifice nunta cu Hulk atunci cand acesta a decis sa nu mai continue cu ceremonia planificata, scrie gsp.ro. Iran, cea care ii era alaturi lui…

- Ca in oricare alt an, 2019 a venit cu vești și bune și proaste pe plan amoros. In ceea ce privește cuplurile din showbiz, deși am avut un an plin de bucurii precum nunți și nașteri, au existat și multe separari surprinzatoare. Iata, așadar, cele mai rasunatoare divorțuri care au lovit lumea mondena…

- „Povestea prințesei deocheate este cel mai important proiect teatral pe care Romania il are in EUROPALIA” A primit in acest an trei premii UNITER: pentru cel mai bun spectacol al anului 2018, in...

- Veronica Magureanu, prietena de familie a lui Cornel Gales, a facut dezvaluiri bomba la Romania TV. "Nu stiu despre care masa si restaurant cu specific romanesc se vorbeste, eu stiu sigur de la politia care face ancheta. Cornel Gales, in noaptea de 30 spre 1, se muta din apartamentul unde…

- Tragerea la sorți pentru EURO 2020 va avea loc sambata, la București, intr-un eveniment ce va fi gazduit la Romexpo și va transmis de Pro TV și GSP.ro. E pentru prima oara cand Romania gazduiește o tragere la sorți a unei competiții de o asemenea anvergura, iar evenimentul de sambata va beneficia de…

- O tanara din Rusia dovedește faptul ca este, intr-adevar, posibil sa o aduci pe celebra Barbie in viața reala. Blondina, care se bucura de un succes imens pe Instagram, este considerata de mulți drept una dintre cele mai frumoase femei din lume. Daca ești sau nu de acord, asta ramane de vazut. Fix in…

- Premiera istorica pentru baschetul romanesc de 3 la 3! Romania va fi reprezentata pentru prima oara la un turneu olimpic, in competiția feminina de la Jocurile Olimpice Tokyo 2020. Romania s-a calificat in baza clasamentului mondial pe națiuni, care este calculat prin totalul punctelor acumulate de…