- Proiectul de investiții „Extindere Liceu Teoretic, amenajare incinta Baza Sportiva, alei și cai de acces“ este realizat in proporție de peste 85 la suta. „Doar 15% a mai ramas de executat din lucrarile derulate la Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu“ din Odobești. In perioada urmatoare se va lucra la…

- In urma cu aproximativ 2 ani, a fost inființata asociația non-guvernamentala „O viața demna impreuna‟ Romania la inițiativa lui Stelian Atitienei, un tanar din Reșița crescut in centrele de plasament. Scopul: ajutarea copiilor proveniți din zonele defavorizate ale Romaniei. In luna martie a acestui…

- Primarul Daniel Nicolaș a anunțat ca au fost reluate lucrarile la investițiile derulate in orasul Odobești. In acest sens, a fost dat ordin de incepere a lucrarilor la toate investițiile din oraș inca de pe data de 29 martie 2021. Edilul afirma ca orașul Odobești va cunoaște o dezvoltare fara precedent…

- Continua lucrarile la noul sediu al Primariei Campineanca. Primarul comunei Campineanca, Tudorel Ivan, a anunțat ca au fost reluate lucrarile la noul sediu al primariei. „Am inceput sa zidim etajul superior la noua cladire cu destinație – Sediu Primarie Campineanca! Doamne-ajuta !“, se arata in mesajul…

- Momente unice, incarcate de emoții puternice, au trait vineri tinerii care, in urma cu aproximativ o luna de zile, au ales sa imbrace haina de militar. In garnizoanele Focșani și Galați, la sediile batalioanelor de infanterie din componența Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor”, au avut loc ceremoniale…

- Lucrarile sunt oprite pentru ca alocarea fondurilor a fost blocata de majoritatea PNL-USR din Consiliul Local Focșani ”Sportul nu are culoare politica!” Baza sportiva de la Liceul cu Program Sportiv a avut parte de opoziție inca de la exprimarea ideii ca este necesara. Consilierii din opoziție de pana…