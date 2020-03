Stiri pe aceeasi tema

- Blaise Matuidi (32 de ani), mijlocașul francez de la Juventus, este al doilea jucator care sufera de COVID-19, de la campioana Italiei. Cel mai probabil, Matuidi a luat virusul de la colegul sau, Daniele Rugani, care a fost primul jucator al lui Juve care are coronavirus. In prezent, toți jucatorii…

- Actorul britanic Idris Elba a declarat ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus și s-a izolat, insa vedeta insista ca nu are simptome, anunța publicația The SunActorul din filmul „Luther”, in varsta de 47 de ani, spune ca se simte „in regula” dupa ce a confirmat ca contractat virusul mortal, care…

- Fiica lui Florin Oancea, primarul municipiului Deva, a fost depistata pozitiv cu coronavirus. Ea a fost internata, alaturi de tatal ei, la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Sotia edilului si baiatul lor au avut teste negative pentru coronavirus, potrivit news.ro.Primarul…

- Clubul Fiorentina (Serie A) a anunțat alte trei cazuri de coronavirus, printre care doi jucatori. Atacantul italian Patrick Cutrone și fundașul argentinian German Pezzella au fost testați pozitiv la COVID-19.Dupa ce atacantul sârb Dusan Vlahovic a fost diagnosticat vineri cu coronavirus, Fiorentina…

- Manolo Gabbiadini, atacantul echipei Sampdoria, a fost diagnosticat cu coronavirus. El este al doilea jucator din Serie A testat pozitiv, dupa Daniele Rugani.„Sampdoria anunta ca jucatorul Manolo Gabbiadini a fost testat pozitiv cu COVID-19. Are o febra usoara, dar se simte bine. Clubul demareaza…

