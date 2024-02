Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii focșaneni au obținut 20 de medalii – 8 de aur, 5 de argint și 5 de bronz Academia Marinus Focșani s-a clasat pe locul 2 la Campionatul Național de Ju Jitsu proba Ne Waza organizat de Federația Romana de Arte Marțiale la Pitești, in perioada 10-12 februarie. Sportivii coordonați…

- In Focșani, Drogheria Galenus, situata pe Bulevardul Unirii nr. 16, langa Supermarketul Profi, este una dintre cele mai apreciate și vizitate de focșaneni, dar și de vranceni. Pentru ca am trecut de multe ori pragul acestei drogherii in calitate de simplu client și am ramas placut impresionat de felul…

- Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzau și-a cinstit marți, 30 ianuarie 2024, ocrotitorii, pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur. Sfanta Liturghie a fost savarșita de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, impreuna…

- Larisa Mocanu – de doua ori argint, Alin Gabriel Stan – bronz La Concursul Național de atletism ” Memorialul Maria Hagima și Costel Sava” de la Bacau, de la sfarșitul saptamanii trecute, sportivii Liceului cu Program Sportiv Focșani au obținut trei medalii – doua de argint și una, de bronz. Larisa Mocanu…

- Astazi, de Ziua Naționala a Romaniei, am adus un modest omagiu eroilor noștri De dimineața l-am omagiat pe Maiorul Gheorghe Pastia, filantropul care și-a daruit intreaga avere pentru finanțarea Teatrului Municipal și Ateneului Popular, cladiri pe care le numea adesea „copiii mei”. Pentru sacrificiile…