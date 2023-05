Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana, in care toți romanii au sarbatorit Ziua Internaționala a Muncii, peste 100 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea s-au aflat la datorie și au monitorizat permanent evoluția dinamicii din teren, in scopul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al județului Vrancea continua seria exercitiilor, in vederea verificarii concepției de acțiune, a modului de organizare a cooperarii intre instituțiile participante și a modului de aplicare a planurilor comune de actiune pentru limitarea si inlaturarea…

- De astazi, spiritul de camaraderie, lucrul in echipa, perseverența, curajul și devotamentul sunt valorile ce le vor creiona viitorul celor opt pompieri vranceni, care au promovat concursurile de incadrare din sursa externa organizate in ultima perioada de Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Anghel…

- Mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Anghel Saligny” al județului Vrancea au ajuns in urma cu puțin timp in apropiere de centrul orașului Focșani. Potrivit pompierilor vranceni, se pare ca o cratița uitata pe aragaz a provocat panica intr-unul din blocurile situate…

- Astazi, in sala de spectacol a Cinematografului ,,Balada” din Focșani a avut loc simpozionul aniversar organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Anghel Saligny” al județului Vrancea, cu prilejul Zilei Internaționale a Protecției Civile, sarbatorita și in Romania. Pompierii au marcat…