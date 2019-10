Stiri pe aceeasi tema

- 118 copii din Odobești si 12 insotitori au mers la București cu trei autocare, la meciul Romania-Norvegia, care s-a disputat pe Arena Naționala. Primaria Odobești le-a asigurat biletele la meci, transportul, apa, dulciuri și batoane hidratante. Elevii, cu varsta de pana la 14 ani, de la Liceul Teoretic…

- „Sa-ți dea Dumnezeu sanatate, domnița! Imi dai și mie un ban?‟ sau: „Ajutați un biet copilaș, da-ți-mi și mie un ban sa iau o paine la copil!‟ sunt doar cateva dintre replicile celor care apeleaza la mila trecatorilor. Copii, adulți, oameni batrani… nu conteaza varsta atunci cand saracia „mușca‟ mai…

- Patru elevi si un profesor insotitor s-au intors din tabara de leadership, castigata la Concursul National EcOprovocarea. Profesoara Ema Dragomir si elevii Silvia Filip, Andrei Ciuta, Georgiana Ploscaru si Andra Puscasu, de la Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobesti, au avut parte de experiente…

- Florin Vasilica, fiul celebrului artist de muzica populara Liviu Vasilica, a mostenit talentul muzical de la tatal sau si duce mai departe traditia folclorica, cantand impreuna cu Grupul Teleormanul. Florin s-a nascut la 10 mai 1983, in Alexandria. Infiintat in 1987 de Liviu Vasilica si reinfiintat…

- Doi copii și doi adulți au fost raniți dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe camp. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, pe DN2D, la aproximativ 9 km pana in comuna Bolotești. Cei patru sunt conștienti și au fost preluați de ambulanțe, in vederea primirii ingrijirilor medicale necesare. Din…

- Patru copii, cu varste cuprinse intre 10 și 14 ani, sunt cautați la aceasta ora, dupa ce s-a anunțat ca e posibil sa se fi inecat in raul Putna. La cautari participa și 6 pompieri de la Stația Vidra cu autospeciale, o barca și ambulanța SMURD. Doi copii, care ar fi plecat de la domiciliu […] Articolul…

- Programul „Biblioteca de vacanța”, organizat de Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea și aflat la cea de a 11-a ediție, a avut loc in fața Teatrului Maior Ghe Pastia din Focșani, de miercuri pana vineri. Acțiunea a avut ca scop petrecerea timpului liber intr-o atmosfera placuta cu diferite…