- Ceremonia a avut loc in Parcul Crang și a fot marcata de dezvelirea unui monument in cinstea eroilor Regimentului 48 Infanterie. Ca și in celelalte orașe din țara, Ziua Naționala a fost sarbatorita la Buzau fara fastul obișnuit din anii precedenți. Parada militara și masa tradiționala oferita an de…

- Autoritatile din Buzau au plantat 775 de stejari in memoria eroilor Regimentului 48 Infanterie care si-au dat viata la Deleni, ultimii fiind plantati chiar de Ziua Nationala. De asemenea, un monument a fost dezvelit in Parcul Crang din oras. Primaria municipiului Buzau, impreuna cu comanda…

- Președintele Klaus Iohannis a participat la Piața Arcul de Triumf la ceremonia oficiala de Ziua Naționala a Romaniei. Odata cu sosirea sa si prezentarea onorului, ceremonia a inceput, cu intonarea Imnului National. Klaus Iohannis a depus o coroana de flori in memoria ostașilor cazuți pe campul de lupta,…

- Ceremonia militara dedicata Zilei Nationale a Romaniei va fi organizata marti, de 1 Decembrie, la Alba Iulia in absenta publicului si cu efective reduse, fara tehnica militara, potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Biroul informare si relatii publice al Diviziei 4 Infanterie ‘Gemina’. ‘Ziua…

- Ceremonia militara dedicata Zilei Nationale a Romaniei va fi organizata marti, de 1 Decembrie, la Alba Iulia in absenta publicului si cu efective reduse, fara tehnica militara, potrivit unui comunicat transmis, vineri, AGERPRES, de Biroul informare si relatii publice al Diviziei 4 Infanterie "Gemina".…

- Ziarul Unirea CEREMONIE MILITARA la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Manifestarile se vor desfașura fara public Ziua Naționala a Romaniei va fi marcata la Alba Iulia printr-o ceremonie militara organizata la Monumentul Unirii cu participarea unui detașament de onoare, cu efective reduse, fara tehnica, din…

- Ceremonia dedicata Zilei Naționale a Romaniei se va desfașura fara prezența publicului The post Ceremonie restransa de Ziua Naționala a Romaniei, in Targu Mureș, fara participarea publicului appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ceremonie restransa de Ziua Naționala a Romaniei, in…

- Autoritațile vor organiza o manifestare de 1 Decembrie, in Parcul Crang, fara participarea publicului, fara parada militara. Locul nu a fost ales intamplator: in Parcul Crang se planteaza 775 de stejari, cate unul pentru fiecare erou militar buzoian din Regimentul 48 Infanterie. „Anul acesta, manifestarile…