Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Prisecaru este un nume de referința in atletismul din Romania. Cea mai buna sportiva a Vrancei in trei ani anteriori lui 2020. Este campioana a Romaniei sau medaliata de la junioare mici, trecand prin toate categoriile de varsta, pana la senioare, inclusiv. Are in portofoliul ei de atleta excepționala…

- Micuțele gimnaste, intre 6 și 9 ani, de la CSS Focșani, insoțite de profesorii antrenori Florin Roșioru, Mirela Danțiș, Danuț Vulcan și Doinița Vulcan au fost la Arad, la Cupa Moș Craciun, in zilele de 16 și 17 decembrie. 11 copilițe au facut parte din basmul cu și despre gimnaste, au trait bucuria…

- Gradinița cu Program Prelungit Nr.1 Focșani a desfașurat, in parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, activitați interactive cu preșcolarii in cadrul Proiectului Educațional ,,Noi știm sa fim in siguranța la Gradinița!”. Proiectul este inițiat și coordonat de directorul unitații, profesor…

- Claudia Prisecaru, sportiva de la CSM Focșani 2007, pregatita de profesorul Cristian Orza, a caștigat sambata, la Botoșani, titlul de vicecampioana a Romaniei la cros senioare. Pentru Claudia, specialista a probei de 3000 metri obstacole, medalia de argint obținuta in cursa de cros de 8000…