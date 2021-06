Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o cariera de peste 45 de ani, in care a jucat in filme, seriale și spectacole de teatru și a fost distinsa de trei ori cu Premiul pentru Interpretare al Uniunii Cineaștilor din Romania, Tora Vasilescu a adunat multe povesti. In cadrul unui interviu pentru „Rețeaua de idoli”, actrița a scos la iveala…

- Ambasadorul Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt, a declarat marti ca proiectul "1.700 de ani de istorie si cultura evreiasca in Germania (321-2021)" isi propune sa transmita un mesaj de multiculturalitate si intelegere intre popoare. El a spus la sesiunea inaugurala a proiectului "1.700 de ani de…

- Ultima luna din viata Mihaelei Runceanu a fost foarte aglomerata. Ore la Scoala Populara de Arta, inregistrari Radio si Electrecord, filmari la Televiziune, spectacole in tara. A fost ucisa cu cruzime. La sfarsitul anului 1984, Mihaela Runceanu canta “E-adevarat, iubirea mea”. A fost un mare succes,…

- Vicepremierul Dan Barna nu exclude repetarea scandalului Foișor in București sau in țara. El spune ca situatia este una foarte grava in Bucuresti iar astfel de operatiuni o sa mai aiba loc. Citește și: Florin Cițu, despre remanierea lui Vlad Voiculescu: 'Aceste decizii nu se discuta, ele o…

- Cat caștiga Selly și Dorian Popa din YouTube La momentul actual, Selly și Dorian Popa sunt cam cei mai bine cotați vloggeri din Romania. Au milioane de admiratori din tanara generație și au reușit sa transforme acest lucru in veritabile afaceri de succes. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare…

- Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului in Romania ii cere procurorului general Gabriela Scutea sa actioneze cu celeritate pentru a-i identifica și aduce in fața justiției pe cei care au amenințat-o cu moartea pe actrița Maia Morgenstern, care este evreica. Direcția de…

- Fuego este unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania, insa, trecutul acestuia nu a fost deloc uno ușor. Interpretul și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai grea perioada din viața lui. „Nu m-a ajutat nimeni. Nu am avut bani. Am fost un copil sarac. Uneori traiam așa, de pe o zi pe alta,…

- Salarii mari, chiar și in Romania: Care sunt domeniile in care romanii caștiga peste 10.000 de lei pe luna Cea mai mare parte a romanilor care caștiga peste 10.000 de lei brut, pe luna, locuiesc in București, Cluj și Timiș și lucreaza in domeniile IT, asistența spitaliceasca sau in cel bancar. Pe de…