- Minaur Baia Mare, CSC Dumbravița, CSM Slatina, Oțelul Galați și Progresul Spartac sunt formațiile ce și-au caștigat dreptul de a evolua in eșalonul secund, dupa disputarea manșei retur a jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a II-a, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Dupa ce a pierdut la…

- Impinsa de la spate de 13.000 de oameni, Oțelul Galați a invins clar pe Dante Botoșani in returul barajului de promovare in Liga 2. Gazdele au caștigat miercuri cu 3 – 0 pe teren propriu și cum in tur, pe ”Municipal”, scorul fusese de 1 – 1, s-a calificat in Liga 2.

- Rezultatele inregistrate sambata, 28 mai, s-au disputat meciurile din manșa retur a fazei semifinale a barajului de promovare in Liga 2, pentru sezonul 2022-2023. Cele zece echipe calificate in faza finala a barajului decisiv sunt: Dante Botoșani, SC Oțelul Galați, CS Tunari, Progresul Spartac, AFC…

- Cantitatea de 330 kg: Aceasta este ponderea risipei alimentare evitabile per locuitor generata in fiecare an in Elvetia, conform unei estimari a Ministerului elvetian al Mediului, care a lansat un proiect major de lupta impotriva deseurilor, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Etapa a VI-a din prima faza a play-off-ului seriei I a Ligii a III-a de fotbal a lamurit in proporție covarșitoare ”enigmele” legate de echipe care vor participa la etapa urmatoare a barajului pentru promovarea in Liga a II-a. Era știut din start ca formațiile din aceasta serie se vor lupta cu cele…

- Runda a VI-a este una foarte importanta in economia turneului play-off al seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Foresta Suceava, care se afla in urmarirea liderului Dante Botoșani, va juca miercuri, de la ora 18:00, pe terenul celor de la Hușana Huși. Singura echipa care s-a intors in acest sezon cu toate…