Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Galați și-a petrecut ziua de naștere operand un pacient care inghițise o baterie de telecomanda. Ulterior s-a dovedit faptul ca pacientul, un deținut de la Penitenciarul Galați, avea și Covid, iar medicul și echipa sa au fost nevoiți sa aplice protocolul stabilit in astfel de cazuri,…

- Un deținut de la Penitenciarul Galați a anunțat supraveghetorul din cadrul secției de deținere ca,... The post Deținut infectat cu COVID-19. El s-a automutilat pe fața appeared first on Știri de Galați .

- Fiul cel mic al presedintelui Statelor Unite ale Americii, Barron Trump a fost depistat cu Covid-19. Dezvaluirea a fost facuta chiar de mama tanarului, Melania Trump, care a fost și ea confirmata cu coronavirus, alaturi de soțul ei, in urma cu cateva zile.

- Speak și Ștefania au fost nevoiți sa faca testul pentru a afla daca s-au infectat cu SARS-CoV-2, dupa ce Nea Marin a fost depistat pozitiv. Cel mai indragit cuplu din showbiz-ul romanesc a participat recent la filmarile pentru emisiunea “Poftiți pe la noi”, care urmeaza sa fie difuzata la Antena 1.…

- Atletul Usain Bolt, 34 de ani, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Bolt, medaliat olimpic de 8 ori, a fost testat pentru coronavirus, iar rezultatul a fost pozitiv. Acesta se afla in izolare acasa, in Jamaica, dupa ce saptamana trecuta a organizat o petrecere aniversara, cu ocazia implinirii a 34 de…

- Un angajat al Primariei Carei a fost infectat cu COVID-19, colegii de birou ai acestuia fiind trimisi in izolare la domiciliu, a anuntat marti, pe Facebook, edilul Eugen Kovacs, relateaza Agerpres.Potrivit primarului, ca o prima masura, colegii de birou ai angajatului depistat pozitiv au fost…

- A fost deschis un dosar penal pentru un angajat al Spitalului Județean Timișoara, infectat cu Covid-19. Brancardierul ar fi mințit atunci cand a fost intrebat daca a intrat in contact cu o persoana infectata, asta deși știa ca soția sa a fost confirmata cu SARS-Cov2. Dosarul penal a fost deschis pentru…

- FCSB a anuntat, joi, ca niciunul dintre jucatorii si membrii stafului Centrului de Copii si Juniori al clubului nu a fost testat pozitiv cu coronavirus, dezmintind astfel informatii aparute in presa, potrivit news.ro.“FCSB si FCSB Academy condamna public modul total neprofesionist in care…