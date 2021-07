Stiri pe aceeasi tema

- CODUL ROSU de fenomene meteo extreme a facut ravagii in municipiul Galat. Potrivit informatiilor transmise de Prefectura Galati, in urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul municipiului Galati, intre orele 19.00 – 20.40, in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- ISU Tulcea a transmis situatia pentru ora 10.00. Mai multe gospodarii au fost inundate si DN 22 a fost blocat in urma alunecarilor de teren.Situatia evenimentelor inregistrate in zona de competenta a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Delta" al judetului Tulcea pe perioada avertizarii…

- Din primele informații, incendiul a cuprins bucataria unuia dintre apartamentele aflate la etajul sapte.La fata locului au fost trimise patru autospeciale de stingere, o autoscara mecanica si un echipaj SMURD. Pompierii au reusit sa scoata trei persoane pe casa scarii, in vreme ce o persoana a fost…

- Patru persoane au fost evacuate, miercuri, de pompieri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc turn din centrul municipiului Galati, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita. Potrivit sursei…

- Patru persoane au fost evacuate, miercuri, de pompieri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc turn din centrul municipiului Galati, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, potrivit agerpres.ro.…

- Pompierii militari au intervenit, luni, la Galati, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat in mers, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita. Potrivit acestuia, ISU a fost sesizat prin 112 ca un autoturism a luat…

- UPDATE – Cautarile pentru gasirea adolescentei care s-ar fi aruncat luni in Dunare au fost sistate, dupa ce un echipaj de politie a gasit fata in zona centrala a municipiului Galati, alarma dovedindu-se falsa, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati,…

- Vantul puternic a doborat copaci sau a rupt crengi din pomi, in mai multe zone ale judetului Dambovita, echipajele de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) actionand in trei localitati pentru indepartarea arborilor doborati. „Din cauza fenomenelor meteorologice manifestate…