Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au depistat in trafic, un conducator auto, cu varsta de 54 ani, din Galati, in timp ce conducea un autoturism pe strada Uzina de Apa, avand directia de mers dinspre strada Stadionului catre strada Closca, din municipiul Galati, sub influenta alcoolului. La…

- Campion la ALCOOLEMIE : Barbat reținut de polițiști pentru 24 ore dupa ce a „șocat” aparatul etilotest Campion la ALCOOLEMIE : Barbat reținut de polițiști pentru 24 ore dupa ce a „șocat” aparatul etilotest Un barbat de 54 de ani din Galati a fost retinut, dupa ce a fost depistat la volan, sambata, cu…

- Un barbat de 54 de ani din Galati a fost retinut, dupa ce a fost depistat la volan, sambata, cu o alcoolemie de 3,66 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati.

- Un craiovean banuit de comiterea a cinci infracțiuni la regimul rutier a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore. Printre alte infracțiuni, acesta a fost prins baut la volan, de doua ori in aceeași zi. Barbatul de 53 de ani, din Craiova este banuit de comiterea unei infracțiuni de conducere a unui…

- Un echipaj de poliție din Costinești a oprit la control o mașina care avea o traiectorie bizara. Cand au cerut actele șoferului au ințeles imediat de ce. Șoferul era baut bine, iar alcooltestul a aratat o alcoolemie uriașa: 3,17 mg/l alcool pur in aerul expirat “La data de 11 iulie a.c., in jurul orei…

- Politistii l au testat pe barbat cu aparatul etilotest care a indicat o alcoolemie de 2,62 mg l alcool pur in aerul expirat. Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat astazi pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Constanta. Politistii l au testat pe barbat cu aparatul etilotest…

- In weekend-ul 12/13 iunie a.c., polițiștii maramureșeni au identificat in trafic 10 barbați care au condus sub influența alcoolului sau fara permis de conducere. Barbații, cu varste cuprinse intre 19 și 53 de ani, sunt din Maramureș. In urma testarii cu aparatul etilotest șapte dintre aceștia au avut…

- Politistii Biroului Rutier Iasi efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si conducerea unui auto sub influenta alcoolului sau a altor substante. Un barbat, de 33 ani a fost retinut. Din cercetarile efectuate pana in prezent,…