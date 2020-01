Galaţi: Dosare penale pentru doi bărbaţi implicaţi într-un conflict stradal Doi barbati din municipiul Galati s-au ales cu dosare penale, dupa ce au fost implicati intr-un conflict stradal soldat cu pagube materiale si o ranire, se arata intr-o informare transmisa, luni, de Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ). Potrivit sursei citate, echipajul de jandarmerie aflat in misiune de mentinere a ordinii publice pe raza Sectiei 3 politie Galati a fost directionat, in urma unui apel 112, de catre dispeceratul politiei in strada Otelarilor, unde era semnalat un conflict. La fata locului, jandarmii au observat un grup de persoane care erau agitate si se amenintau reciproc.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

