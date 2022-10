Stiri pe aceeasi tema

- Cele 47 de cazuri au fost inregistrate de la inceputul supravegherii infectiei cu acest virus, pe 6 iunie.Un numar de 23 cazuri s-au inregistrat in Bucuresti. Pe judete situatia este urmatoarea: Botosani (1), Braila (2), Brasov (1), Constanta (4), Dambovita (2), Galati (3), Giurgiu (2), Ilfov (4), Iasi…

- Un barbat a murit in aceasta dimineata, dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat in localitatea Bentu, din județul Buzau. UPDATE: ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre Braila, un șofer in varsta de 66 de ani, din Blajani,…

- In municipiul Bacau, rafalele de vant au smuls bucati mari de tabla dintr-un acoperis, iar intr-o alta zona a orasului un demisol a fost inundat din cauza ploii torentiale. Pompierii bacauani au intervenit, sambata seara, pe 10 septembrie, dupa ce furtuna abatuta asupra mai multor localitati din judet…

- Inca din anul 2011, Poliția Romana colaboreaza cu Asociația OvidiuRo, desfașurand o serie de activitați preventive cu copiii din atelierele de vara, organizate de catre asociație in mai multe județe. Scopul acestora este de a reduce riscul de victimizare a copiilor, in special a celor din familii defavorizate…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca, in acest weekend: 13-14 august 2022, va fi suspendat traficul rutier pe strada Ismail, la intersecția cu strada Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins intre strazile Dimitrie Cantemir și Columna. Masura a fost luata in scopul executarii lucrarilor de reabilitare…

- TRIST… Doliu in invatamantul din municipiul Husi! A incetat din viata una dintre cele mai iubite si mai respectate profesoare de Limba si Literatura Romana, Maria Milea, cea care a fost ani la rand unul dintre dascalii de referinta ai Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” din Husi. Fostii sai elevi,…

- In județul Iași s-au instalat 15 puncte de prim-ajutor pentru persoanele afectate de canicula. DSP Iași a luat aceasta decizie in urma avertizarilor meteorologice cu privire la urmatorul val de canicula ce va lovi zona Moldovei Direcția de Sanatate Publica (DSP) Iași a instalat 15 puncte de-prim ajutor…

- LA MULTI ANI… Comuna Dragomiresti isi mareste lista cetatenilor centenari: mamaia Nastica Sirghie a implinit 100 de ani. A fost sarbatorita in avans, weekend-ul trecut, de toata familia, iar ieri de catre Primaria si Consiliul Local Dragomiresti. „Ii uram la multi ani si multa sanatate, sa ne cheme…