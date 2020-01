Un numar 21 de statii de carburant din judetul Galati, cu activitatea suspendata de cel putin sapte ani, nu respecta obligatiile de mediu si pot provoca incidente, asa cum s-a intamplat in decembrie anul trecut cand un rezervor subteran de benzina a explodat avariind patru masini si fatada unui hotel din municipiul Galati, de pe strada Frunzei. Potrivit sefului Garzii de Mediu Galati, Marian Mocanu, din cele 21 de statii de carburant verificate, trei sunt in municipiul resedinta si 18 in judet. "Au fost verificate 21 de foste statii. In teren am aflat ca sase au probleme si proprietarii au primit…