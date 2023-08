Stiri pe aceeasi tema

- In preajma participarii la cel de-al 15-lea Summit BRICS și efectuarii unei vizite de stat in Africa de Sud de catre președintele Chinei, Xi Jinping, China Media Group (CMG) a semnat duminica la Johannesburg acorduri de cooperare cu principale instituții mass-media din țari africane, dintre care Uniunea…

- Vicepreședintele Adunarii Naționale din Africa de Sud, Solomon Lechesa Tsenoli, s-a intalnit, sambata, cu directorul China Media Group (CMG), Shen Haixiong, și l-a felicitat pentru incheierea unui acord de cooperare cu MultiChoise, cea mai mare platforma de transmisie live din Africa. Shen Haixiong…

- Gala Festivalului din mijlocul toamnei al China Media Group 2023 va avea loc in Yibin, provincia Sichuan. Scena principala a galei va fi amplasata in Parcul Fluviului Yangtze, la confluența fluviilor Jinsha, Minjiang și Yangtze. Spectacolul din acest an va fi mai frumos, mai plin de caldura, mai modern…

- Forumul pentru Cooperare Media „Partenerii Noștri Africani”, organizat de China Media Group (CMG) și Uniunea Africana a Audiovizualului, a fost organizat la Nairobi (Kenya). Ministrul chinez al Culturii și Turismului, Hu Heping, a participat la forum, in timp ce Directorul general CMG, Shen Haixiong,…

- Georgia este pregatita sa aprofundeze prietenia tradiționala cu China și sa consolideze cooperarea in cadrul inițiativei „O centura, un drum”, a declarat prim-ministrul georgian Irakli Garibașvili intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru China Media Group (CMG). „Credem ca inițiativa Chinei…

- Autoritațile de management pentru programele aferente politicii de coeziune au planificat lansarea, in trimestrul al treilea al acestui an, a 150 de apeluri de proiecte in valoare totala de 21,91 miliarde de euro, din care contribuția Uniunii Europene este de 12,85 miliarde euro. Calendarul estimativ…

- China Media Group (CMG) a lansat proiectul TV „Arta chinezeasca stralucește in Hong Kong”, un program in care sunt evidențiate legaturile culturale dintre China continentala și Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong (HKSAR). Transmis de canalul CGTN Documentary, programul prezinta peste 30 de filme…

- 13 artiști au fost implicați in dezvoltarea proiectului Organizat de Asociația Prezent Continuu, in colaborare cu Centrul de Cercetare in Augmentarea Performanțelor Neuronale Veruvis, proiectul AIO ia forma unei instalații artistice imersive care ilustreaza creativ anxietatea și felul in care se manifesta…