- Gala Premiilor Gopo, ediția a XVII-a, care a avut loc seara trecuta in Sala Mare a Teatrului Național I. L. Caragiale, din București, și-a desemnat caștigatorii. Lungmetrajul regizat de Paul Negoescu, „Oameni de treaba”, a fost marele caștigator al celui mai important eveniment din Romania dedicat cinematografiei.

- Premiile Gopo 2023. Lista caștigatorilor! Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București a gazduit seara trecuta gala Premiile Gopo 2023. In cadrul evenimentului au fost premiate producțiile care au excelat in ultimul an in lumea cinematografiei, precum și actorii care s-au facut remarcați. De asemenea,…

- Seara de gala pentru cinematografia romaneasca. In sala Ion Caramitru a Teatrului National s-a desfasurat aseara cea de-a 17-a editie a Premiilor Gopo. In fata a peste 900 de invitati, filmul "Oameni de treaba" a luat cele mai multe premii.

- In acest an, Gala Premiilor Gopo, ediția a XVII-a, se va desfașura in Sala Mare a Teatrului Național I. L. Caragiale, din București. Cel mai important eveniment din Romania dedicat cinematografiei va avea loc pe data de 25 aprilie. Organizatorii au anuntat lista productiilor nominalizate dar și cine…

- Actorii Lia Bugnar si Marius Manole vor fi gazdele celei de-a XVII-a editii a Galei Premiilor Gopo care va avea loc marti, in Sala Mare a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti, potrivit site-ului premiilegopo.ro.Peste 900 de invitati din lumea filmului romanesc sunt invitati sa participe…