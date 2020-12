Gala Oscar 2021 va fi un eveniment cu prezenţă fizică, potrivit Variety Academia Americana de Film care decerneaza premiile Oscar intentioneaza ca viitoarea gala din 2021 sa fie un eveniment cu prezenta fizica, transmis in direct la televiziune, si nu o gala organizata online in contextul pandemiei de coronavirus, cu participare prin videoconferinta, potrivit revistei Variety care citeaza o sursa din randul organizatorilor, relateaza miercuri EFE.



Potrivit presei de la Hollywood, organizatorii galei prefera o varianta similara formatului traditional, cu invitati reuniti intr-o sala de teatru, astfel incat studiaza posibilitatile de a reduce numarul participantilor.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

