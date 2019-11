Vineri, 15 noiembrie, in Lugoj, se va desfașura o noua ediție a Galei Internaționale de Jazz. In cadrul Galei, vor fi doua concerte, primul, de la ora 18, la Șccoala Gimnaziala de Muzica „Filaret Barbu”, susținut de catre duo-ul argentinian Mariano Castro (pian) și Carlos Libedinsky (bandoneon). In deschidere, muzicianul lugojean Adrian Sidoreanu, va susține […] Articolul Gala Internaționala de Jazz de la Lugoj aduce spectacole cu artiști din Argentina și Ungaria a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .