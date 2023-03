Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul Daniel Corbeanu, insoțit de promotorul Catalin Moroșanu, va susține o ultima conferința de presa, vineri, ora 11:00, la sediul Consiliului Județean Timiș, in care va anunța toate detaliile despre meciul sau de retragere, programat duminica, 12 martie, la Sala Sporturilor “Constantin Jude”…

- DIICOT Timișoara a declanșat, in aceasta dimineața, o mega-operațiune care vizeaza rețelele de trafic de migranți din vestul țarii – in paralel polițiștii de la BCCO și Poliția de Frontiera insoțiți de jandarmi au descins in o suta de locații din județele Timiș, Arad, Caraș Severin, București și Olt.…

- Circulația este ingreunata in toata țara de zapada și lapovița. In vestul țarii, DRDP Timișoara a anunțat ca utilajele pentru deszapezire au ieșit pe drumuri in cursul nopții și s-a acționat cu 51 de autoutilaje cu lama și raspanditor. Circa 230 tone de material antiderapant ar fi fost folosit in cursul…

- Nu doar starea carosabilului din vestul țarii ii preocupa pe angajații de la Direcția Regionala Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara. Din pacate, ocazional, aceștia se transforma in gunoieri din cauza unor persoane certate cu bunul simț, care abandoneaza diverse deșeuri pe marginea drumului, lucru nu…

- A nins abundent, miercuri seara și noaptea trecuta, pe unele sectoare de drumuri naționale și pe autostrada A1. S-a intervenit pe raza de activitate a DRDP Timișoara cu zeci de utilaje și sute de tone de material antiderapant.

- Catalin Olar, viceprimarul Hunedoarei, a murit in aceasta dimineata la varsta de doar 47 de ani. Coform stiridinhunedoara.ro, Olar a fost, inițial, internat la spitalul din Hunedoara, iar apoi transferat la o unitate sanitara din Timișoara, in stare grava. Informația a fost confirmata de reprezentanții…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara sfatuiește șoferii sa adapteze viteza la condițiile meteo. In vestul țarii, zeci de utilaje au impraștiat material antiderapant.

- Un tir incarcat cu opt mașini a fost cuprins de flacari și a ars in totalitate in noaptea de joi spre vineri, pe autostrada A1, in Arad. Incendiul a avut loc pe sensul de mers Timișoara - Nadlac.