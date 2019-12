Stiri pe aceeasi tema

- Copiii de la Centrul Scolar de Educatie Incluziva Suceava au primit miercuri daruri de la Moș Nicolae.Copiii claselor a II-a A, a VI-a C, a VI-a B si ai claselor a VIII-a A,B,C de la Centrul Scolar de Educatie Incluziva Suceava l-au intampinat cu emotie si bucurie. Cei mici ...

- Consilierul județean Adrian Butunoi arata cum Guvernul Orban lasa fara bani copiii cu dizabilitati din judetul Arad. „E ciudat cum s-a schimbat dintr-o data optica liderilor PNL care urlau in permanenta : „Sa ne dea Guvernul” si acum tac complice cand propriul executiv liberal chiureteaza cu barda tot…

- Autismul, sindromul Down, orice alta forma de dizabilitate nu aleg. Lovesc la intamplare copilul bogat, copilul sarac. Trantesc la pamant mame, tați, le ucid visuri. Intr-o secunda, un diagnostic medical sec frange destine, destrama familii, indeparteaza prieteni, arunca in necunoscut mame sau tați…

- Copiii care au dizabilitati trebuie tratati normal si primiti in clase si societate, a declarat marti premierul Ludovic Orban. Prim-ministrul a vizitat un centru care acorda asistenta persoanelor cu dizabilitati. "Astazi este Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, m-am bucurat foarte mult…

- Noul centru a fost inființat de asociația „Ridica-te și umbla”, iar inaugurarea are loc cu ocazia Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati. Pe data e 3 decembrie este sarbatorita Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, eveniment ce va fi marcat azi la Sinaia, prin inaugurarea unui…

- Puștii din comuna Lipova s-au bucurat, joi, ca Moș Nicolae a venit mai devreme. Mesagerii lui au fost reprezentanții Consiliului Județean (CJ) Bacau, care au distribuit 240 de pachete cu imbracaminte de iarna: jachete, ghete, manuși, fulare. Beneficiari au fost școlarii și preșcolarii care indeplinesc…

- Consiliul Județean Timiș va realiza o noua investiție importanta pentru estul județului: un internat școlar pentru copiii cu dizabilitați, care va fi construit in Lugoj. CJ Timiș a alocat in bugetul din acest an suma de 158.000 lei pentru intocmirea studiului de fezabilitate, cat și a proiectului…

