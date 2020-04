O gala de box a fost organizata in Nicaragua in plina pandemie de coronavirus. Organizatorii au adoptat mai multe masuri de precautie pentru a tine in siguranta luptatorii si publicul.

Cele opt lupte programate in cadrul galei din Nicaragua s-au desfasurat normal, dupa ce, la proba cantarului, toti luptatorii au aparut purtand masti de protectie, potrivit mediafax.ro.

Citește și: Avocata Danila Lorena: Despre atribuțiile Poliției Romane in contextul starii de urgența

Tuturor spectatorilor, chiar si copiilor, le-a fost verificata temperatura atunci cand au intrat pe arena…