Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 12 martie 2022, la Liceul Teologic Reformat din Cluj-Napoca, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a organizat etapa naționala a concursului Interdisciplinar Conference of Young Scientists.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Președintele in exercițiu al OSCE și ministrul de externe al Poloniei, Zbigniew Rau, și secretarul general OSCE Helga Maria Schmid, au transmis cele mai sincere condoleanțe celor dragi lui Maryna, precum și SMM in ansamblu:„Cele mai profunde condoleanțe familiei lui Maryna. A fost un membru valoros…

- Putin este agresorul. Putin a ales acest razboi, iar acum el și țara lui vor suporta consecințele. Putin va fi paria pe scena internaționala, iar fiecare stat care il sprijina va fi patat prin asociere. Sunt cateva dintre afirmațiile puternice facute de președintele Statelor Unite, Joe Biden, la prima…

- Dupa ani de zile, Lucian Viziru a rupt tacerea și a dezvaluit numele celei de care a fost indragostit o buna perioada de timp: „Am simțit ca e ceva intre noi“. Barbatul a fost gata sa paraseasca Romania pentru actrița de telenovele care ne vizita țara in urma cu 18 ani. De ce era imposibila, […] The…

- Ultimii doi ani au adus creșteri de doua cifre pentru industria de e-commerce din Romania, pe fondul unui context in care vanzarile din mediul offline au avut de suferit. Invitata la emisiunea eCommerce Monday, parte a evenimentului ecomTEAM, Madalina Stanescu, fondatoarea Optimized, a vorbit despre…

- In timp ce USR trece pe agenda noii sesiuni parlamentare majoritatea promisiunilor blocate in perioada guvernarii alaturi de liberali, printre care desfiintarea pensiilor speciale, cod electoral nou si reforma salarizarii, liderii AUR vin cu propuneri noi, insa greu de realizat.

- Ministerul Sanatații a lansat procedura de licitație internaționala competitiva pentru construirea unei cladiri in incinta Spitalului Clinic Județean de Urgența „Pius Branzeu” Timișoara. In pavilionul nou construit, cu regim de inalțime S+P+4E+5Eth+Heliport, vor funcționa integrat urmatoarele compartimente…

- Un barbat dat in urmarire internationala pentru o infractiune comisa in Germania, in luna august a anului trecut, a fost depistat de politistii vasluieni in comuna Miclesti, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala…