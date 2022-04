Gaibu: Unele importuri din Ucraina au fost reluate

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden va dezvalui noi sanctiuni pentru politicienii si oligarhii rusi la summitul de joi al liderilor NATO de la Bruxelles, potrivit consilierului american pentru probleme de securitate nationala, Jake Sullivan. Oficialul american a mai precizat ca Biden va discuta cu liderii…

- Razboiul din Ucraina si criza energetica de pe plan mondial sunt principalii factori care determina cresterea galopanta a preturilor in Republica Moldova. O spune ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, potrivit caruia volumul importurilor din cele 3 state implicate direct sau indirect in razboi (Rusia,…

- „Republica Moldova are in cele trei tari - Ucraina, Belarus si Rusia - 15% din exporturi. Sintem intr-o situatie mult mai buna fata de anul 1998, cind a fost o criza majora si doar catre Rusia aveam 60% dintre exporturi. O situatie similiara a fost si in 2006, cind a fost provocata o criza vis-a-vis…

- Republica Moldova este mult mai putin dependenta de Rusia in privinta exporturilor, fata de acum 10-15 ani. O spune ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, potrivit caruia, Moldova nu este semnificativ afectata de sistarea exporturilor spre Ucraina, Belarus si Federatia Rusa, noteaza IPN.

- Razboiul declanșat de forțele armate ruse continua in cea de-a zecea zi dupa un atac violent al acestora asupra centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa. Președintele Zelenski s-ar fi refugiat in Polonia și a avertizat ca totul ar putea degenera intr-un dezastru nuclear. In noaptea de…

- Rusia este pregatita de negocieri cu Ucraina. O delegatie a Federatiei Ruse a ajuns in Belarus pentru discutii cu partea ucraineana. Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a mentionat ca intalnirea va avea loc in orasul Gomel.

- Vasile Dincu, ministrul Apararii Naționale, a declarat, joi, intr-o intervenție la Digi 24 ca in acest moment „nu avem semnele unui posibil conflict pe teritoriul Romaniei”. Ministrul Dincu a mai precizat ca in 6, respectiv 7 județe de la granița vor exista tabere mobile care vor primi refugiați.„Romania…