Stiri pe aceeasi tema

- Procesul cu miza de 5,7 miliarde de dolari, dintre Statul Roman si compania canadiana Gabriel Resources, pentru proiectul minier blocat de la Rosia Montana, va parcurge peste cateva saptamani o noua etapa.

- Dupa ce astazi Ambasadorul Francez a declarat ca este „pe deplin solidar” cu declarațiile șefului Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, Peter Michalko, privind procedurile judiciare referitor la fraudele bancare in Moldova, Ambasadele Suediei și a Poloniei la Chișinau au emis declarații…

- Costel Litrașu, „creierul” atacului mafiot din Chiajna, unde doi barbați - unul dintre ei fiind fratele campioanei Alina Pana - au fost macelariți cu sabiile și impușcați, in plina strada, are un statut special in gruparea de crima organizata condusa de Camatari.

- In timp ce autorii atacului mafiot din Chiajna sunt de negasit, dupa ce au impușcat și macelarit cu sabiile in plina strada doi oameni, interlopii care s-au fugarit cu pistoalele printre copiii din Parcul Carol I stau relaxați, fiindca polițiștii de la Secția 14 din Capitala n-au reușit, de marți, sa…

- De 4 ani de zile, tot Buzaul este in fierbere si parca niciodata nu a fost mai dezbinat si saracit ca acum! 17 firme de transport din Buzau au facut plangere penala primarului Toma, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Maracineni si SC Transbus SA Buzau. Cei in cauza reclama abuzuri si incalcali…

- Interlopul acuzat ca a condus atacul mafiot cu pistoale și sabii din Chiajna, in urma caruia fratele campioanei Alina Pana și amicul acestuia au ajuns in stare critica, la spital, a fost surprins intr-o ipostaza inedita, alaturi de Florin Salam.

- Una dintre persoanele macelarite este fratele Alinei Pana, fosta concurenta de la Exatlon. Sportiva a marturisit ca fratele ei si prietenul acestuia se zbat intre viata si moarte. Alina face un apel disperat si cere ajutorul, deoarece se simte in pericol, atat ea si familia ei. "S-a intamplat…

- Doi barbați au fost atacați violent in Chiajna, județul Ilfov, de membrii unei grupari interlope. Unul dintre ei este fratele Alinei Pana, multipla campioana la culturism. Alina Pana a postat pe contul personal de Instagram mai multe imagini de la la locul faptei și susține ca fratele sau a mai fost…