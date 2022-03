Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se afla la a 22-a zi de razboi, dupa ce Rusia a invadat țara vecina. Pentru a trai in pace și a fugi cat mai repede de bombardamente, milioane de ucraineni trec granița in alte țari. Pentru moment, doar femeile și copiii pot trece granițele Ucrainei pentru a se refugia in țatile vecine, asta…

- Aproximativ 52% dintre romani declara ca s-au implicat in actiuni de sustinere si intrajutorare a refugiatilor ucraineni, iar 61% spun ca intentioneaza sa se implice, arata un studiu realizat de Reveal Marketing Research. ‘Rusia a inceput razboiul impotriva Ucrainei, in care au fost atacate mai multe…

- Klaus Iohannis, a declarat, fiind intrebat ce parere are legat de scenariul sobru anuntat de presedintele Zelenski, potrivit caruia fortele ruse nu se vor opri pana la zidul Berlinului, in cazul in care Ucraina este cucerita de Rusia, ca in acest moment nu pornim de la scenariul in care conflictul se…

- Ungaria nu va trimite trupe sau armament in Ucraina si nu va autoriza ca teritoriul sau sa fie tranzitat de arme letale, pentru a mentine securitatea in tara, a afirmat ministrul de externe, Peter Szijjarto, in timpul unei vizite in Kosovo, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- O femeie din Ucraina, locuitoare a orașului Umani a facut declarații cutremuratoare despre cum a reușit sa fuga de rachetele rusești noaptea trecuta. Femeia spune cu lacrimi în ochi ca și-a lasat în Ucraina parinții, prietenii și toate bunurile materiale și a reușit sa se refugieze în…

- Rusia ar putea fi responsabila pentru atac, scrie BBC News .Pe pagina web a Ministerului Apararii din Ucraina a fost postat un mesaj care anunța ca site-ul trece prin lucrari de intretinere.Și Osadbank a confirmat ca e vizata de un atac cibernetic.Cu o zi inainte, Reuters relata, citand surse occidentale…

- Daniel Muresan A fi sau a nu fi. Razboi. Plin de trupe militare pe la granițe sau alte lucruri neștiute in zona. Alianța Nord Atlantica nu va patrunde in Ucraina, fiindca nu e țara membra. Dar rușii știu ca in cazul unui atac vor fi consecințe dezastruoase. Și NATO, și UE, și G7 (fostul G8 din care…

- Serviciul de de securitate al Ucrainei a anunțat vineri ca a descoperit indicii ca atacul cibernetic impotriva mai multor site-uri guvernamentale este legat de grupuri de hackeri asociate cu serviciile de informații rusești, scrie Reuters.